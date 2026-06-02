ZEIST (ANP) - Bart Verbruggen is de eerste doelman van het Nederlands elftal voor het WK. Dat zei Ronald Koeman tijdens zijn persconferentie voor de oefeninterland van woensdag tegen Algerije in De Kuip. De bondscoach gaf nog niet prijs wie zijn tweede keeper is voor de mondiale eindronde in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Robin Roefs en Mark Flekken zijn de andere doelmannen in de WK-selectie van Oranje.

De 23-jarige Verbruggen staat voor zijn eerste WK. De doelman van Brighton & Hove Albion verdedigde ook het doel van de nationale ploeg op het laatste EK in Duitsland. "De voorbereiding op beide toernooien is vergelijkbaar", vertelde de 27-voudig international. "Het is heel mooi dat je mee mag. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb nog geen spanning, misschien komt dat als we naar Amerika vliegen. Tot nu toe voel ik me heel goed."