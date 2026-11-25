Voormalig handbalster Estavana Polman vindt dat ze onvoldoende is begeleid tijdens haar kortstondige werk als vaste tafelgast bij praatprogramma Vandaag Inside. Volgens Polman had ze graag gezien dat ze "een beetje geholpen" werd, vertelt ze in het programma Boerderij van Dorst. "Als je daar net begint en je komt in een hele andere rol, dan is het fijn als je een handje wordt geholpen. Dat is niet gebeurd."

"Het moest gewoon lekker luchtig zijn", vervolgt Polman. "Natuurlijk moet je op de hoogte zijn van het actuele nieuws, dat begrijp ik ook wel. Maar ik ga geen politiek debat voeren daar aan tafel."

Het werk bij VI was het eerste wat ze deed nadat ze stopte als profhandballer. Momenteel heeft ze geen vervangend werk, maar dat vindt ze naar eigen zeggen niet erg. "Even landen na zeventien jaar. Even weer bijkomen met wat hier allemaal speelt, is wel fijn." Toch zou ze wel weer op tv willen verschijnen. "Als het juiste op mijn pad komt."

Polman speelde van 2010 tot en met 2025 interlands voor het nationale handbalteam. Sinds 2016 heeft ze een relatie met oud-voetballer Rafael van der Vaart, met wie ze hun tweede kindje verwacht.