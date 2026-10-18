Bob Dylan zingt voor het eerst nummer van Randy Newman

Bob Dylan heeft bij het begin van zijn Europese tournee voor het eerst een nummer van Randy Newman gezongen. De 85-jarige muzikant bracht tijdens zijn concert in Oslo het lied Louisiana 1927 uit 1974 ten gehore, meldt Rolling Stone.

Volgens het muziektijdschrift was het de eerste keer dat Dylan tijdens een optreden een nummer uit het repertoire van Newman vertolkte. Louisiana 1927 gaat over de grote overstromingen die de Amerikaanse staat Louisiana in 1927 troffen.

Dylan verraste zijn publiek ook met enkele nummers die hij jarenlang niet live had gespeeld. Zo bracht hij Tangled Up in Blue voor het eerst sinds 2018, in een sterk gewijzigde uitvoering. Crash on the Levee (Down in the Flood) speelde hij voor het eerst sinds 2005.

Het concert in het Oslo Spektrum telde negentien nummers. Dylan vervolgt zijn Europese tournee maandag in Denemarken. Tijdens de tournee staan geen optredens in Nederland gepland.