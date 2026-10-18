Ajax wint met ruime cijfers in Groningen

GRONINGEN (ANP) - Ajax heeft in de Eredivisie een ruime overwinning geboekt in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (2-5). De club uit Amsterdam beëindigde daarmee een serie van drie duels zonder zege.

Davy Klaassen miste in de tiende minuut een strafschop voor Ajax, na een overtreding van doelman Etienne Vaessen op Leonardo. Julian Brandt opende in de 27e minuut de score voor de bezoekers (0-1). Aaron Bouwman tekende in de 37e minuut voor de tweede treffer van Ajax. Brynjólfur Willumsson profiteerde in de 49e minuut van een fout van Bouwman (1-2).

Brandt maakte na een uur zijn tweede treffer (1-3). Jorthy Mokio tekende voor het vierde en vijfde doelpunt van Ajax (1-5). Thom van Bergen bepaalde in de slotfase de eindstand namens FC Groningen. Hij miste in de slotminuut ook een strafschop.

Ajax staat voorlopig vierde in de Eredivisie, met 5 punten minder dan koploper Feyenoord. FC Groningen heeft 4 punten minder dan Ajax.