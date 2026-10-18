SC Freiburg laat kans op koppositie in Bundesliga liggen

LEVERKUSEN (ANP) - SC Freiburg is er niet in geslaagd de eerste plaats in de Bundesliga over te nemen. Het elftal van trainer Julian Schuster leed bij Bayer Leverkusen de eerste nederlaag van het seizoen: 2-1.

Derry Scherhant zette Freiburg na een klein kwartier spelen nog wel op voorsprong. Ibrahim Maza maakte vijf minuten later gelijk. Het winnende doelpunt kwam in de 76e minuut op naam van de Tsjechische spits Patrik Schick.

Oranje-international Mark Flekken verdedigde het doel bij Bayer Leverkusen, dat net als Freiburg na zes speelronden 13 punten heeft. Koploper Bayern München en Borussia Dortmund staan allebei op 14 punten.