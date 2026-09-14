John Ewbank wil niet praten over Marco Borsato

Songwriter en muziekproducer John Ewbank wilde maandag, bij zijn eerste publieke optreden in lange tijd, geen vragen beantwoorden over zijn goede vriend en artistieke partner Marco Borsato.

Ewbank gaf diverse media, waaronder het ANP en RTL Boulevard, te kennen dat hij niet over Borsato en zijn rechtszaak wilde praten. Ewbank en Borsato werkten sinds 1990 samen en scoorden samen een lange reeks nummer 1-hits, waaronder Dromen zijn bedrog en Rood. Ewbank zei bij RTL Boulevard dat hij eigenlijk ook nooit meer interviews wil doen.

Ewbank verscheen maandag bij het Museum Beeld & Geluid in Hilversum voor de onthulling van een Wall of Fame waar invloedrijke tekstschrijvers worden geëerd. Ewbank is een van de tien namen die op de Wall of Fame prijkt. Ewbank dankt zijn vermelding vooral aan de samenwerking met Borsato.

Borsato staat sinds de coronatijd niet meer op het podium. De 59-jarige zanger werd beschuldigd van ontucht met een minderjarig meisje, waarvoor het OM een celstraf van vijf maanden had geëist. De rechtbank sprak hem in december vrij, omdat er volgens de rechters onvoldoende wettig en overtuigend bewijs was.