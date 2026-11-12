Het bezoek van Suzan & Freek aan talkshow Eva is donderdag op het laatste moment afgezegd vanwege de coalitiecrisis in Den Haag. Het duo laat op Instagram weten dat het gesprek over hun nieuwe plaat is uitgesteld vanwege de politieke situatie. "Avondje vrij dus!" constateren zij.

In plaats van het gesprek met Suzan & Freek besprak Eva de hele uitzending met een diverse groep gasten de coalitiecrisis. Het is de tweede maal deze week dat Eva haar programma moet openbreken vanwege de situatie in Den Haag.

Woensdagavond werd een emotioneel gesprek met Jamai over zijn liefde voor klassieke muziek bruut onderbroken omdat Dilan Yeşilgöz een verklaring gaf over het standpunt van haar VVD-fractie.

Het is niet duidelijk wanneer Suzan & Freek en Jamai wel te zien zijn in de talkshow.