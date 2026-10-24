Boeken van Sally Rooney gaan als warme broodjes na ban

De vraag naar boeken van Sally Rooney in het Verenigd Koninkrijk is met 300 procent gestegen nadat de uitgever besloot haar boeken niet meer uit te geven vanwege haar steun aan Palestine Action. The Guardian meldt dat boekwinkels in een noodtempo de nog resterende boeken verkopen. In de meeste winkels zijn inmiddels geen exemplaren meer te krijgen.

Uitgever Faber & Faber nam het besluit omdat Palestine Action in het Verenigd Koninkrijk is aangemerkt als een terroristische organisatie. De Ierse bestsellerauteur debuteerde in 2017 met Conversations with Friends. Ze brak pas echt door met Normal People uit 2018. Een jaar later verscheen een seriebewerking voor BBC Three en streamingdienst Hulu. Het werk van Rooney wordt ook in Nederland veel gelezen.

Tientallen grote namen uit de internationale cultuurwereld hebben deze week een brandbrief gepubliceerd waarin ze steun betuigen aan Rooney. De brief is ondertekend door onder anderen bekende acteurs Paul Mescal en Jessie Buckley, regisseur Jonathan Glazer, de Noord-Ierse band Kneecap en drie schrijvers die een Nobelprijs hebben gewonnen: JM Coetzee, Anne Carson en Annie Ernaux. Tot de ondertekenaars behoren ook veel acteurs uit de populaire Britse serie Normal People, die op het boek van Rooney is gebaseerd.

Zij spreken in de brief van censuur en zeggen dat Rooney geen terrorist is.