Boekenboot vaart mee tijdens World Pride in Amsterdam

De Boekenboot vaart dit jaar voor het eerst mee tijdens de botenparade op zaterdag 1 augustus op World Pride in Amsterdam. Op de Boekenboot staan honderd schrijvers, illustratoren, vertalers, makers en bibliotheekmedewerkers van verschillende organisaties uit het Nederlandse boekenveld.

In een persbericht omschrijft boekenkoepel CPNB de boot als "een gigantisch opengeslagen boek waarmee zij aandacht vragen voor de groeiende druk op queer boeken en queer verhalen wereldwijd". Onder het motto Free the word - Every Story Counts bevinden zich een aantal bekende boegbeelden aan boord, zoals Pim Lammers, Xillan Macrooy, Hanna Bervoets, Maartje Wortel en Pete Wu. Ook de schrijver van het jaarlijkse Regenbooggedicht en de winnaar van de Hebban x Winq Regenboogprijs zijn aanwezig.

De Boekenboot laat naar eigen zeggen zien "waarom verhalen ertoe doen en wat er verloren gaat wanneer boeken, schrijvers en perspectieven worden geweerd, verboden of gecensureerd". Doordat wereldwijd queer boeken en schrijvers onder druk staan en te maken krijgen met bedreigingen, is de Boekenboot tot stand gekomen.

'Vrijheid om jezelf te zijn'

Dichter en kinderboekenschrijver Pim Lammers zegt dat "dit niet alleen over boeken gaat. Dit gaat over bestaan. De vrijheid om te schrijven, de vrijheid om jezelf te zijn." Directeur-bestuurder van Stichting Lezen en woordvoerder namens het collectief, Tamar van Gelder, legt uit dat "verhalen ons helpen begrijpen wie we zijn en hoe we ons tot anderen verhouden. Daarom mogen we nooit accepteren dat boeken, schrijvers of perspectieven worden buitengesloten. Met de Boekenboot laten we zien dat niemand mag worden weggestreept." De Boekenboot is een initiatief van een breed collectief uit het Nederlandse boekenveld.

Naast de Boekenboot kunnen bezoekers ook terecht bij de kadebijeenkomst, waar zij samenkomen met lezers, schrijvers en makers. Er worden onder meer voordrachten gehouden. World Pride vindt plaats van 25 juli tot en met 8 augustus 2026. Amsterdam is dit jaar de gaststad van World Pride.