Laat jongeren jaarlijks zelf een boek uitzoeken. Daarvoor pleit de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) dinsdag in reactie op de nieuwste PISA-cijfers. Uit het dinsdag verschenen onderzoek blijkt opnieuw dat de leesvaardigheid van 15-jarige scholieren sterk is gedaald. De bond noemt de cijfers "zorgelijk".

Volgens de KBb kan het onderwijs het tij niet alleen keren. Een leespas kan volgens de bond een deel van de oplossing zijn. Met een jaarlijks tegoed van 20 of 25 euro zou iedere jongere zelf een boek kunnen kiezen.

De leespas kan volgens de KBb het leesplezier bevorderen. Directeur Sanne Muijser zegt daarover: "Leesbevordering gaat niet alleen over technisch goed leren lezen, maar ook over ervaren hoe leuk, spannend of herkenbaar een boek kan zijn."

De KBb wil samen met onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van de leespas verder uitwerken.