Enkele demonstranten van Extinction Rebellion (XR) lieten dinsdag van zich horen in het Drentse dorp Zeijen tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De actievoerders vinden dat in het programma van het streekbezoek aan de Kop van Drenthe te weinig aandacht is voor zorgen over het gebruik van pesticiden in de landbouw.

De demonstranten hadden zich verkleed als bijen en zongen liedjes onder begeleiding van een trommel. De actie verliep vreedzaam. Willem-Alexander en Máxima begroetten de demonstranten toen ze langs hen liepen.

Andere belangstellenden waren in groten getale naar café Hingstman gekomen. Het koningspaar nam de tijd om mensen te begroeten en tekeningen in ontvangst te nemen. In het café spraken Willem-Alexander en Máxima met inwoners over leefbaarheid en initiatieven in het dorp.

Volgens de burgemeester van de gemeente Tynaarlo, Marcel Thijsen, schuiven er regelmatig leden van XR aan om om de tafel te gaan met boeren en is "samen goede gesprekken voeren" in het dorp erg belangrijk.