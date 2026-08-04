ABIDJAN (ANP/AFP) - De voetbalbond van Ivoorkust heeft de Fransman Hervé Renard aangesteld als nieuwe bondscoach. De 57-jarige trainer is de opvolger van Emerse Faé, die na het afgelopen WK vertrok. Renard was tijdens het eindtoernooi twee wedstrijden bondscoach van Tunesië, onder meer tijdens het verloren groepsduel met Nederland.

Renard was eerder ook bondscoach van Ivoorkust van 2014 tot 2015. Het land ging op het afgelopen WK als nummer 2 van de groep naar de zestiende finales, waarin het werd uitgeschakeld door Noorwegen (1-2).

De voorganger van Renard bij Tunesië werd op het WK na de zware nederlaag in de openingswedstrijd tegen Zweden (1-5) ontslagen. Onder de Fransman werd van Japan (0-4) en Nederland (1-3) verloren.