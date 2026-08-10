DEN HAAG (ANP) - Doelman Kilian Nikiema heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd. Hij is nu tot medio 2030 aan de naar de Eredivisie gepromoveerde club verbonden. Zijn oude verbintenis liep volgend jaar af.

De 23-jarige Nikiema werd afgelopen seizoen als beste doelman van de eerste divisie verkozen.

"Kilian is een jongen van de club die zich vanuit onze jeugdopleiding stap voor stap heeft ontwikkeld tot eerste doelman", vertelt technisch directeur Mark Wotte in een persbericht. "Sinds hij die rol vervult, is hij heel belangrijk voor ons geweest. Nu krijgt hij de kans om voor het eerst met zijn club in de Eredivisie uit te komen. Dat is een mooie volgende stap en we kijken ernaar uit om hem op dit niveau verder te zien ontwikkelen."