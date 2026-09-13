Bridget Maasland heeft haar zoon Mees zondag met liefdevolle woorden gefeliciteerd met zijn achttiende verjaardag. "Ontdek, vlieg, geniet en laat je hart altijd zo open staan", schrijft de presentatrice op Instagram bij een reeks foto's van haar zoon.

Maasland blikt in haar bericht terug op de jaren die ze samen hebben meegemaakt. "We zijn samen de hele wereld over gereisd, de mooiste herinneringen gemaakt, zo onwaarschijnlijk hard en veel gelachen met jou", schrijft ze. De presentatrice noemt haar zoon een "lieve, knappe, zachte doorzetter".

Volgens Maasland breekt met zijn achttiende verjaardag een nieuwe fase aan. "Nu belanden we in de film van je leven in een coming of age chapter. Hoofdstuk 18", schrijft ze. Ze sluit haar felicitatie af met de woorden: "Everyday I love you more!".