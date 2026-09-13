Van Vollenhoven grapt over 'strop' bij Monumentendag

Pieter van Vollenhoven heeft zondag met een knipoog teruggeblikt op de keren dat hij de Open Monumentendag opende. De 87-jarige echtgenoot van prinses Margriet deelt op Instagram een oude foto waarop hij tijdens een toespraak naast een strop staat.

"Ontspannen waren deze openingen geenszins", schrijft Van Vollenhoven. "Zoals u hier ziet, 'de strop' hing klaar als de toespraak de aanwezigen niet beviel! Ja..... andere tijden!"

Van Vollenhoven was jarenlang voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds en opende in die hoedanigheid meerdere edities van de Open Monumentendag. Hij staat zondag stil bij het evenement, dat in 1987 voor het eerst werd georganiseerd. "Nu succes vandaag!", besluit hij zijn bericht.