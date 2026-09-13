MÖNCHENGLADBACH (ANP/DPA) - Borussia Mönchengladbach heeft trainer Eugen Polanski ontslagen. De leiding van de Duitse voetbalclub nam dat besluit een dag na de nederlaag van 5-0 bij SC Freiburg in de Bundesliga. Borussia Mönchengladbach verloor de eerste drie competitieduels en staat op de laatste plaats.

"Ondanks een goede voorbereiding en positieve signalen is het team er niet in geslaagd de gewenste resultaten in de Bundesliga te behalen. De recente prestaties hebben geleid tot het besluit om Eugen met onmiddellijke ingang te ontslaan. Eugen is een echte Borussia Mönchengladbach-man in hart en nieren", zegt technisch directeur Rouven Schröder van Borussia Mönchengladbach.

De 40-jarige Polanski volgde precies een jaar geleden de ontslagen Gerardo Seoane op.