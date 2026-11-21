Britney Spears heeft op Instagram haar excuses aangeboden aan haar familie voor het oprakelen van pijnlijke herinneringen uit het verleden. De zangeres zegt dat ze haar familie ontzettend mist en spijt heeft van de manier waarop ze zich soms heeft uitgelaten.

"Ik ben zo gezegend met zo'n mooie familie", schrijft Spears. "Het spijt me heel erg dat ik oude kwesties opnieuw heb opgerakeld, maar ik denk dat ik dat deed omdat ik besefte dat ik mijn hart moest beschermen."

De 44-jarige zangeres noemt haar eigen koppigheid "kinderachtig en beschamend". Ze schrijft dat ze de kwesties waarover ze zich eerder uitsprak nooit persoonlijk met haar familie heeft besproken. "Dat komt eerlijk gezegd doordat ik ze ontzettend mis", aldus Spears.

Spears heeft al jarenlang een moeizame relatie met verschillende familieleden. Ze sprak zich in het verleden herhaaldelijk kritisch uit over haar familie, onder meer vanwege de curatele waaronder ze dertien jaar stond.