ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord blijft punten verspelen in de Eredivisie. De club verloor voor eigen publiek van Excelsior (2-3) en zag de achterstand op koploper PSV groeien naar 4 punten.

Feyenoord heeft nu vier competitieduels op rij niet gewonnen. De formatie ontvangt de komende week FC Porto en Ajax in De Kuip. Ajax en FC Twente kunnen Feyenoord zondag op de ranglijst passeren.

Voor Anis Hadj Moussa kwam de stadsderby te vroeg. De smaakmaker van Feyenoord was nog onvoldoende hersteld van een enkelblessure die hij bij de nationale ploeg van Algerije heeft opgelopen. De 17-jarige Jerayno Schaken verving Hadj Moussa op de rechterflank en leverde na ruim een minuut de assist op de openingstreffer van Givairo Read (1-0).

Balverlies

De snelle openingstreffer had Feyenoord vertrouwen moeten geven na gelijke spelen tegen PSV (1-1) en Fortuna Sittard (1-1) en een nederlaag in Heerenveen (5-3). Excelsior vreesde even het ergste na een serie van vijf nederlagen op rij met een negatief doelsaldo van één doelpunt voor en maar liefst 20 tegentreffers.

Maar balverlies van Luciano Valente leidde in de zesde minuut de gelijkmaker van Mario Domínguez in. Valente speelde op zijn vertrouwde positie op het middenveld. Zo kwam er op de linkerflank een plek vrij voor Reiss Nelson.

Teleurgestelde fans

Feyenoord speelde slordig en leed veel balverlies. Aymen Sliti, verhuurd aan Excelsior, scoorde bijna tegen de club waar hij nog op de loonlijst staat. De aanvaller raakte de paal. Irakli Yegoian schoot Excelsior in de veertigste minuut alsnog op voorsprong. Hij benutte een strafschop, na een handsbal van Tsuyoshi Watanabe.

De Japanner en Charles Vanhoutte bleven in de rust achter in de kleedkamer en maakten plaats voor Javi López en Sem Steijn. Feyenoord ging niet beter voetballen met beide invallers in de gelederen. Casper Widell kopte Excelsior in de 59e minuut zelfs naar 1-3. "Schaam je kapot", zongen de teleurgestelde fans in De Kuip. Ze zagen hun ploeg in de 67e minuut terug in de wedstrijd komen toen de door Feyenoord aan Excelsior verhuurde Jan Plug zijn eigen doelman passeerde.

De spelers van Excelsior verschenen na dat eigen doelpunt nauwelijks meer op de helft van Feyenoord. De bezoekers hielden wel stand en wonnen na 46 jaar weer eens in De Kuip.