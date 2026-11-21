UTRECHT (ANP) - SC Cambuur heeft de uitwedstrijd met FC Utrecht in de Eredivisie met 3-2 gewonnen. Door de overwinning is Cambuur met 18 punten voorlopig opgeklommen naar de achtste plaats op de ranglijst. FC Utrecht staat na een teleurstellende seizoensstart vijftiende met 12 punten.

De wedstrijd werd na tien minuten spelen stilgelegd omdat er een rookbom op het veld was beland. Na een onderbreking van ruim een half uur werd de wedstrijd hervat.

Vanaf de hervatting was Cambuur de bovenliggende partij. In de 25e minuut benutte Nicolas Binder het overwicht met een sterke spitsengoal. Hij schoot in de verre hoek raak door de benen van FC Utrecht-aanvoerder Joris van Overeem. Cambuur kreeg nog meer kansen, waaronder een schot van Ismaël Baouf op de paal.

FC Utrecht begon sterker aan de tweede helft, maar zag de bezoekers toch op 0-2 komen. Ilyes Hamache rondde zijn dribbel in een tegenaanval zelf af met een doelpunt. Utrecht kwam terug in de wedstrijd dankzij doelpunten van spits Artem Stepanov en invaller Sem van Duijn. In de 83e minuut, kort na de gelijkmaker, kwam Cambuur opnieuw op voorsprong. Morgan Costarelli, die even eerder nog op de grond lag, schoot de bezoekers uit Friesland naar de overwinning.