Robert Plant krijgt oeuvreprijs van Americana Music Association

Robert Plant wordt dit jaar door de Americana Music Association geëerd met een oeuvreprijs. Plant, die bekend werd als zanger van de Britse band Led Zeppelin, krijgt op 16 september in Nashville de Lifetime Achievement Award.

De vereniging omschrijft de 77-jarige Brit als "een van de meest gepassioneerde pleitbezorgers en gevierde vertolkers" van de Amerikaanse rootsmuziek. Volgens de Americana Music Association heeft hij niet alleen miljoenen luisteraars laten kennismaken met americana-muziek, maar ook bijgedragen aan de waardering van het genre.

Plant krijgt de onderscheiding tijdens de 25e jaarlijkse Americana Honors & Awards. Eerdere ontvangers van een Lifetime Achievement Award zijn artiesten als Elvis Costello, Don Henley en Bonnie Raitt.