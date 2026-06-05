De Britse acteur Anthony Head, die bekend werd door rollen in tv-series als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso, is overleden. Dat melden Britse media. De acteur is 72 jaar oud geworden.

Zijn overlijden werd gemeld door zijn dochters, actrices Emily en Daisy Head. Head overleed aan complicaties als gevolg van een longontsteking. "We weten hoe erg hij gemist zal worden door vrienden, collega's en fans van de programma's waarin hij meespeelde", zeiden zijn dochters, die eraan toevoegden dat de acteur "enorm veel" van zijn werk hield.

Head speelde eind jaren 90 de rol van Rupert Giles in Buffy the Vampire Slayer, de vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy. In de Apple TV-serie Ted Lasso was hij te zien als Rupert Mannion. De acteur speelde verder rollen in producties als Merlin, Little Britain en The Iron Lady.