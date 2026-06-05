ZÜRICH (ANP/DPA) - Voetbalclubs krijgen van wereldvoetbalbond FIFA minstens 5000 dollar (ruim 4300 euro) per dag dat zij een speler afstaan aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het precieze bedrag komt na het toernooi vast te staan en hangt af van onder meer de speeltijd die spelers krijgen.

Vorig jaar kondigde de FIFA al aan de afdracht aan clubs te verhogen. De pot is vergeleken met het WK van 2022 in Qatar met bijna 70 procent gegroeid naar omgerekend ruim 300 miljoen euro. Dat komt deels doordat er nu 48 landen in plaats van 32 landen meedoen. Ook krijgen clubs nu geld voor spelers die aan kwalificatieduels voor het WK hebben meegedaan.

De FIFA maakt niet bekend hoeveel het WK oplevert, maar de voetbalbond verwacht dit gehele jaar een 56 procent hogere omzet dan in 2022.