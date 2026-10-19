Frederik en Mary verwelkomen president van Vietnam

Het staatsbezoek van de Vietnamese president To Lam en zijn vrouw Ngo Phuong Ly aan Denemarken is maandagochtend begonnen. Koning Frederik en koningin Mary kwamen naar de luchthaven van Kopenhagen om het presidentiële paar te verwelkomen. Daarna legde het paar een krans bij de Citadel, het monument voor soldaten die sinds 1948 hebben deelgenomen aan internationale missies.

Per koets reed het gezelschap vervolgens onder belangstelling van het publiek door het centrum van Kopenhagen naar paleis Amalienborg. Frederik zat in een koets met de president, terwijl Mary de first lady begeleidde. Het gezelschap wordt tijdens het staatsbezoek ondersteund door tolken.

In Amalienborg vindt een officiële ontvangst plaats. Na de lunch splitst het gezelschap zich op. Koning Frederik en de president bezoeken het Niels Bohr Instituut, dat deel uitmaakt van de Universiteit van Kopenhagen. Ondertussen gaan de koningin en de first lady naar een bibliotheek en het Hoftheater.

De eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten met een staatsbanket op paleis Christiansborg, waar beide staatshoofden een toespraak houden. Ook kroonprins Christian schuift aan.