Koning Willem-Alexander gaat volgende maand tijdens zijn werkbezoek aan Liverpool onder meer naar het museum British Music Experience. Dat staat in het programma dat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag deelde.

De koning gaat op 3 november naar de Engelse stad. Eerder dit jaar kondigde de RVD al aan dat Willem-Alexander een werkbezoek zou brengen, maar nu zijn ook de datum en het programma bekendgemaakt. In de British Music Experience wordt het verhaal van Britse artiesten en bands verteld aan de hand van kostuums, instrumenten en aandenkens aan optredens. Er zijn vitrines voor acts als The Beatles, Queen en de Spice Girls.

Tijdens zijn bezoek aan Liverpool staan ook een bezoek aan een scheepswerf en de University of Liverpool op het programma van de koning. Ook is er een werklunch in een pub in het centrum en bezoekt de koning het Cruyff Court Ryan Gravenberch.

Minister Sjoerd Sjoerdsma begeleidt de koning bij het bezoek. Ook de ministers Dilan Yeşilgöz-Zegerius en Vincent Karremans zijn bij onderdelen van het bezoek aanwezig.