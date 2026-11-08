De Britse minister Lisa Nandy van Cultuur, Media en Sport vindt dat mediaorganisaties niet genoeg doen om vrouwen te beschermen tegen seksueel wangedrag en verkrachting. Ze refereert hiermee aan de zaak van komiek Russell Brand, die afgelopen week schuldig werd bevonden aan verkrachting en meerdere aanrandingen. Hoewel de vergrijpen van Brand jaren geleden gebeurden, komt het volgens Nandy tegenwoordig nog steeds voor.

De minister vindt dat media- en entertainmentorganisaties een verantwoordelijkheid hebben om te erkennen dat ze actief zijn in een industrie "waar mensen vaak flexibele en kortetermijncontracten hebben en waar een enorme machtsongelijkheid is, waarbij je je reputatie en kansen echt op het spel zet als je je uitspreekt", meldt Sky News.

"Er moeten veel krachtigere procedures komen om vrouwen te beschermen, zoals de vrouwen die in de zaak rond Russell Brand moedig naar voren zijn gekomen, zodat ze beschermd worden en serieus worden genomen", zegt Nandy tegen de Britse zender. "Eerlijk, ik denk niet dat we kunnen zeggen dat dit tegenwoordig niet meer voorkomt. Sterker nog, ik durf te wedden dat dit tegenwoordig ook gebeurt en ik denk niet dat de industrie genoeg doet om dat aan te pakken."