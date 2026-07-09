Koningin Máxima vindt het belangrijk dat mensen die hun schulden hebben afbetaald, hulp blijven krijgen. Dat zei ze tijdens een werkbezoek in Amsterdam-Zuidoost, waar ze met inwoners en vertegenwoordigers van instanties sprak over financiële gezondheid.

In het maatschappelijke Empower Centrum, onderin de Bijlmerflat Gravestein, kreeg de koningin eerst meer te horen over de wijk. De voorzitter van het stadsdeel vertelde dat een groot deel van de bewoners moeite heeft om rond te komen. Ook hoorde ze dat 40 procent van de Amsterdamse slachtoffers van de toeslagenaffaire in dit deel van de stad woont.

Een lid van het lokale buurteam vertelde de koningin hoe zij proberen om de financiële positie van bewoners te versterken. Onder meer door ze te helpen aan stabiel werk met een zeker inkomen. De koningin wilde hier, als erevoorzitter van de Stichting Financieel Gezond Nederland, meer over weten.

Applaus

Ze luisterde daarna naar ervaringen van bewoners en het wijkteam. Twee mannen vertelden over hun schulden. Toen ze hoorde dat een van hen inmiddels schuldenvrij is, zette Máxima lachend een applaus in. Aan het einde van het gesprek bedankte ze iedereen voor hun openheid.

Het ging ook over bestaanszekerheid. Omdat Amsterdam-Zuidoost veel ervaring heeft met schuldhulpverlening wilde de koningin graag weten wat hier in de wijk goed werkt. Ook vroeg ze wat de hulpverleners nodig hebben om hun werk nóg beter te doen. Daar hoorde Máxima dat er eigenlijk te weinig hulpverleners zijn in deze sector. "De wachtlijsten zijn enorm", zei iemand. De koningin nam actief deel aan de gesprekken en wilde onder meer weten hoe de hulpverlening eerder bij mensen kan komen.

De koningin legde het bezoek aan Amsterdam-Zuidoost af samen met minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.