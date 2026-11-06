De Britse premier Andy Burnham heeft de seksuele misdrijven waarvoor komiek Russell Brand donderdag werd veroordeeld, afschuwelijk genoemd. In een interview met Times Radio prees Burnham vrijdag de moed van de vrouwen die tegen Brand naar voren zijn gestapt.

"Het is afschuwelijk wat Russell Brand heeft gedaan", zei Burnham. "Ik wil allereerst de moed prijzen van de vrouwen, de slachtoffers in deze zaak, die naar voren zijn gekomen en de moed hebben gehad om zich uit te spreken."

De premier sprak ook zijn waardering uit voor de journalisten die de misstanden aan het licht hielpen brengen. Volgens Burnham verdienen zowel de slachtoffers als de betrokken journalisten lof voor hun moed.

De 51-jarige Brand werd donderdag door een rechtbank in Londen schuldig bevonden aan de verkrachting van een vrouw en de aanranding van drie anderen. De voormalige presentator en acteur hoort maandag welke straf hij krijgt.