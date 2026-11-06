Isabèl Usher heeft voor het eerst in haar carrière de top 3 van de Single Top 100 bereikt. Met haar nieuwe single Spijt Komt Later, een samenwerking met rapper Kraantje Pappie, debuteert de Nederlandse zangeres op de tweede plaats, meldt samensteller GfK.

Voor Usher is het haar derde top 10-hit in korte tijd. Vorige maand kwam ze tot 6 met Niemand Wil Een Popster, en vorige week reikte Ik Haat Je tot 9. Voor Kraantje Pappie is het alweer even geleden dat hij bij de beste drie hoorde. Dat was in 2019 met het nummer Drup. Eerder scoorde hij ook twee nummer 1-hits met Handen Omhoog en Ja!

De Britse zanger Jamie Miller gaat voor de tweede week aan de leiding met Babydoll.

Haast traditiegetrouw keren in de eerste week van november ook de eerste kerstklassiekers terug in de lijst. Last Christmas van Wham! is op 51 de hoogste. Niet eerder wist dat nummer al zo vroeg in het jaar zo hoog te staan. Hetzelfde geldt voor Mariah Careys All I Want For Christmas Is You, dat een rentree maakt op 67.

Beide liedjes gaan naar verwachting ook dit jaar uitmaken wie er met Kerstmis op nummer 1 staat. De afgelopen twee jaar was Last Christmas het populairst.

Single Top 100 week 45

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Jamie Miller - Babydoll

2. (-) Isabèl Usher feat. Kraantje Pappie - Spijt Komt Later

3. (2) Tate McRae - Housewife

4. (3) Ronnie Flex & ADF Samski - Schijn Je Licht Op Mij

5. (4) Qlas, Antoon & Boef - 100 Tranen

6. (6) DJ Goja feat. Jason Derulo & Melody - Mi Chico

7. (11) Ashe - Stop The Wedding!

8. (5) Kevin feat. Idaly - SRRY

9. (7) Suzan & Freek - Pijnstiller

10. (8) SIENNA SPIRO - Great Expectation