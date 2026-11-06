Queens of the Stone Age heeft de nummer 1-positie in de Album Top 100 veroverd. De Amerikaanse rockband debuteert op de eerste plaats met Perfecth, het vorige week verschenen negende album van de groep, meldt samensteller GfK.

Voor Queens of the Stone Age is Perfecth het derde album dat in Nederland op nummer 1 belandt. De vorige twee, Villains in 2017 en In Times New Roman... in 2023, bleven allebei maar een week bovenaan staan.

Ook nieuw in de top 10 zijn Meisje Van Het Noorden, het debuutalbum van Isabèl Usher, op 2 en Surface, Echo & Sound van Editors op 5.

Voor het eerst sinds april 1977 staat Stevie Wonder met Songs In The Key Of Life, dat door veel kenners als een meesterwerk wordt beschouwd, weer bij de eerste tien. Het album keerde vorige week na bijna dertig jaar afwezigheid terug dankzij de Ziggo Dome-show van Wonder, waarin hij de plaat integraal speelde. Deze week stoomt Songs In The Key Of Life door naar 9.

Album Top 100 week 45

1. (-) Queens of the Stone Age - Perfecth

2. (-) Isabèl Usher - Meisje Van Het Noorden

3. (1) Qlas - Qlassiek

4. (11) Michael Jackson - Thriller

5. (-) Editors - Surface, Echo & Sound

6. (3) Fontaines D.C. - Dopamine Chamber

7. (5) SIENNA SPIRO - Visitor

8. (6) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

9. (14) Stevie Wonder - Songs In The Key Of Life

10. (7) Olivia Dean - The Art of Loving