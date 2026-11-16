Koning Willem-Alexander heeft maandagochtend op Fort Oranje gehoord hoe The First Salute werd nagespeeld. Precies 250 jaar na het oorspronkelijke saluut vuurde een Amerikaans marineschip dertien saluutschoten af. Vanaf het eiland klonken als antwoord elf schoten.

Willem-Alexander is op het eiland om de feestdag Statia Day bij te wonen. Op die dag herdenkt Sint Eustatius onder meer het oorspronkelijke saluut, dat wordt gezien als een van de eerste buitenlandse erkenningen van de Amerikaanse onafhankelijkheid.

De bezoekers op Fort Oranje kregen voor de ceremonie begon oordoppen uitgedeeld. De kanonnen op het eiland stonden op een nabijgelegen plek omdat er zorgen waren of het fort de schoten kon verdragen. De koning liep samen met de andere bezoekers naar de rand van het fort om een glimp op te vangen van de schoten. Ook vloog er een Amerikaans vliegtuig over Fort Oranje.

Na de herdenking opende Willem-Alexander Museum Fort Oranje in het bijzijn van staatssecretaris Eric van der Burg. De koning knipte een lint door, waarop het publiek applaudisseerde en een confettikanon afging. Daarna kreeg hij een rondleiding door het museum.

Het museum ligt binnen de muren van het fort en vertelt de geschiedenis van Sint Eustatius vanaf The First Salute vanuit het perspectief van tot slaaf gemaakten. Hun verhalen laten bezoekers kennismaken met het slavernijverleden van het eiland.