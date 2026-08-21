Britse rapper Yung Filly opnieuw voor de rechter in Australië

De Britse rapper Yung Filly moet in Australië opnieuw voor de rechter komen. De rapper werd vorige maand door een jury vrijgesproken van meerdere aanklachten van verkrachting. Maar de jury werd het niet eens over een drietal andere aanklachten. Een datum voor het nieuwe proces is volgens de BBC nog niet bekend.

Yung Filly werd ervan beschuldigd een vrouw in een hotelkamer te hebben verkracht en mishandeld na een optreden in Perth. Ze zouden aanvankelijk met wederzijdse instemming seks hebben gehad tot de vrouw wilde stoppen.

Andres Felipe Valencia Barrientos, zoals de 31-jarige rapper eigenlijk heet, werd eind juli wel schuldig bevonden aan twee gevallen van mishandeling. Hij hoort zijn straf voor die vergrijpen pas nadat het nieuwe proces is geweest.