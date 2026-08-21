Koning van Cambodja opent nieuw senaatsgebouw

Koning Norodom Sihamoni van Cambodja heeft in Phnom Penh het 'Solidariteitspaleis' geopend. Het gebouw bevat de kantoren van senatoren en dient voor officiële ontvangsten. De opening werd bijgewoond door veel belangrijke politici, onder wie premier Hun Manet.

De koning stelde in zijn openingsspeech dat het 'Solidariteitspaleis' een gevoel van saamhorigheid en democratie moet uitstralen. Sihamoni prees de senaat voor de belangrijke rol die het orgaan heeft in het bestendigen van de parlementaire democratie in zijn land.

De senaat blijft overigens wel vergaderen in het oude senaatsgebouw, dat beter bekendstaat als het 'Rode Gebouw'. Het nieuwe gebouw is mede gefinancierd door elf Cambodjaanse weldoeners.

Een van de bijdragen komt van Ly Yong Phat, een belangrijke zakenman die op een Amerikaanse sanctielijst staat voor zijn betrokkenheid bij fraude en mensenhandel.