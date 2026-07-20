Britse toezichthouder onderzoekt Married at First Sight UK

De Britse mediawaakhond Ofcom is een officieel onderzoek gestart naar Married at First Sight UK. De Britse omroepautoriteit onderzoekt een klacht over "eerlijkheid en privacy" rond het realityprogramma van Channel 4, meldt de BBC.

In mei meldde het BBC-onderzoeksprogramma Panorama dat drie vrouwen die in het programma trouwden hun nieuwe echtgenoten van seksuele mishandeling beschuldigen. Twee van hen beweren verkracht te zijn. De betrokken mannen ontkennen de beschuldigingen. Begin deze maand werd een deelnemer aan het programma aangehouden op verdenking van verkrachting.

De Britse zender Channel 4 verwijderde na de onthulling van de BBC alle afleveringen van het programma, afgekort MAFS, van zijn streamingdienst. De zender heeft naar aanleiding van de beschuldigingen een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het welzijn van deelnemers. Dat onderzoek wordt naar verwachting later deze zomer afgerond.

Een klacht over "eerlijkheid en privacy" kan bij Ofcom worden ingediend door mensen die aan tv-programma's hebben meegewerkt, meldt de BBC. Mensen die zo'n klacht indienen, vinden meestal dat ze oneerlijk zijn behandeld of dat er sprake is van onrechtmatige inbreuk op de privacy tijdens de betreffende programma's.