Engelse oud-voetballer en bondscoach Keegan (75) overleden

LONDEN (ANP/AFP) - De Engelse oud-voetballer Kevin Keegan is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De tweevoudig winnaar van de Gouden Bal (1978, 1979) had kanker.

"Met grote droefheid maken wij bekend dat Kevin Keegan op 75-jarige leeftijd is overleden", aldus een verklaring van de familie. De voormalige Engelse international en bondscoach werd in zijn laatste momenten omringd door zijn vrouw en dochters.

Keegan maakte tussen 1971 en 1977 naam bij Liverpool, waarna hij drie jaar uitkwam voor Hamburger SV. Hij speelde daarna nog voor Southampton en Newcastle United, voordat hij zijn carrière afsloot bij Blacktown City. Hij speelde 63 wedstrijden voor Engeland en maakte daarin 21 doelpunten. Hij won met Liverpool onder meer drie landstitels, de Europa Cup I in 1977 en twee keer de UEFA Cup. Met HSV werd hij kampioen van Duitsland.

Keegan was na zijn actieve loopbaan trainer bij Newcastle, Fulham en Manchester City. Hij was bondscoach van Engeland in 1999 en 2000.