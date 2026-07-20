Gert Verhulst blij met Klaasje als vervangster van Marthe bij K3

Gert Verhulst is dolblij dat zangeres Klaasje Meijer haar oud-collega Marthe De Pillecyn tijdens haar zwangerschap vervangt bij K3. De baas van Studio 100 ziet dat het met Klaasje in de gelederen allemaal prima doorloopt met de Vlaams-Nederlandse meidengroep, zegt hij tegen RTL Boulevard.

"Klaasje is nu een paar weken bezig als vervangster van Marthe en ze doet dat ongelofelijk goed", stelt Verhulst. "Ze wordt ook met open armen ontvangen door de fans, dus dat is voor ons heel leuk natuurlijk. Als je ze met z'n tweeën op het podium moet sturen, is het toch een beetje triestig als je als groepsnaam K3 hebt", grapt hij over de overgebleven leden Hanne Verbruggen en Julia Boschman, die Klaasje vijf jaar geleden permanent verving. "Dus we zijn heel blij met de vervanging."

Momenteel is Hanne in verwachting van haar tweede kindje. Studio 100 liet eerder aan het ANP weten dat "zolang dat medisch verantwoord en praktisch haalbaar is", Hanne zou blijven optreden. Tegen de Vlaamse VRT Radio 2 zei de zangeres eerder dat Studio 100 "er zeker allemaal mee bezig" was met het zoeken naar een vervanger van haar als zij met verlof zou gaan.

De Nederlandse zangeres, die samen met de Vlaamse Marthe en Hanne tussen 2015 en 2021 vast deel uitmaakte van K3, zit sinds eind mei weer bij de groep. Naast reguliere optredens van K3 is Klaasje ook te zien in de K3-musical Doornroosje. Volgens Verhulst doet de zangeres het hierin "ook ongelofelijk goed. Dus het kan eigenlijk niet beter".