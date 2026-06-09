De Britse singer-songwriter Sienna Spiro komt op 14 maart 2027 naar de Gashouder in Amsterdam. Dat heeft concertorganisator MOJO bekendgemaakt.

Het optreden maakt deel uit van de Europese My House Tour van de 20-jarige artiest. De tour volgt op de aankondiging van haar debuutalbum Visitor, dat op 3 juli verschijnt.

Spiro brak de afgelopen jaren door met nummers als Die On This Hill, The Visitor en You Stole The Show. Volgens haar management zijn haar nummers wereldwijd meer dan 1,2 miljard keer gestreamd.

De zangeres trad eerder op in onder meer The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en staat dit jaar op festivals als Lollapalooza en Austin City Limits. De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam begint op 18 juni.