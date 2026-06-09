Reinout Oerlemans ontvangt de Media Oeuvre Award 2026. Dat is dinsdag bekendgemaakt in RTL Boulevard. De onderscheiding van vakplatform Spreekbuis.nl en streamingdienst NLZIET wordt jaarlijks uitgereikt aan een mediaprofessional die van grote invloed is geweest op het Nederlandse medialandschap.

De 54-jarige Oerlemans werd op de set van de Amerikaanse soap The Bold and the Beautiful in Hollywood verrast met de prijs. De onderscheiding werd uitgereikt door schrijver en uitvoerend producent Bradley Bell.

Volgens de jury wordt Oerlemans geëerd vanwege zijn ontwikkeling van acteur en presentator tot internationaal mediaondernemer. Na zijn doorbraak als Arnie Alberts in Goede Tijden, Slechte Tijden groeide hij uit tot presentator van programma's als Idols, Wedden Dat..? en Strictly Come Dancing. In 2001 richtte hij productiebedrijf Eyeworks op, dat later werd verkocht aan Warner Bros.

"Ik voel me enorm vereerd dat ik de Media Oeuvre Award mag ontvangen", laat Oerlemans weten. "Het maakt deze erkenning extra bijzonder dat de prijs wordt uitgereikt door mijn goede vriend Brad Bell."

Eerdere winnaars van de Media Oeuvre Award zijn onder anderen Jan Slagter, André van Duin, Antoinette Hertzenberg, Floortje Dessing, Will Koopman en Martijn Krabbé.