Op het menu van het staatsbanket dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima dinsdagavond aanbieden aan de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender, staat onder meer gemarineerde zeebaars met tomatensalade. Ook wordt een consommé van witte asperges met kamille geserveerd.

Verder krijgen de gasten van het koningspaar kalfstournedos met rodewijnjus, snijbonen, romanesco, wortel en een met truffel gevulde aardappel. Als dessert staat een chocoladetartelette met room en donkere kersen op het menu.

Tijdens het diner is muziek te horen van Salonorkest Grandisono. Ook prinses Amalia en prins Constantijn zijn aanwezig.