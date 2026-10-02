Benson Boone heeft niet zo heel lang geleden nog iets "heel ongemakkelijks" meegemaakt toen hij tijdens zijn tournee met zijn broek op de enkels op het toilet oog in oog stond met een fan. Dat vertelt de zanger in de podcast Life Uncut. Het voorval gebeurde tijdens zijn Fireworks & Rollerblades World Tour, die in 2024 en 2025 plaatsvond.

De 24-jarige Amerikaan vertelt dat hij tijdens een van zijn concerten geen eigen toilet had in zijn kleedkamer, maar zonder het te weten de wc moest gebruiken die ook voor bezoekers toegankelijk was. Boone deelt ook dat hij en zijn vrienden, als ze hun behoefte in een urinoir doen, hun broek altijd helemaal laten zakken in plaats van alleen de gulp te openen. Daar ging het die bewuste avond dus mis, zegt de zanger lachend.

"Op een gegeven moment loopt er iemand naar binnen, maar ik keek niet, omdat ik dacht dat het een van mijn vrienden was. Dat was niet zo", aldus Boone. "Het was een fan die naar de show kwam kijken. Hij stopte en ik hoorde hem naar adem snakken. Op dat moment draaide ik me om en dacht ik: oh, oh."

Gelukkig voor de artiest deed de man in kwestie er niet gek om en had hij na de eerste schok nog best een leuk gesprek met hem. "Maar het was zo ongemakkelijk", blikt Boone terug. "Ik was geschokt."