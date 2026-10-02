De Belgische koning Filip heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik-Kapelle. Hier bracht hij, samen met Amerikaanse veteranen, een eerbetoon aan hen die tijdens de bevrijding van 1944 en 1945 hun leven gaven voor de vrijheid.

Op sociale media deelt het hof beelden van het bezoek. Hierop is te zien hoe Filip een toespraak hield. Na de ceremonie bracht de koning een eerbetoon aan het graf van Private First Class Edwin Earl Stewart en aan de graven van de drie gebroeders Tester. Filip legde onder meer een witte bloem bij een van de graven.

Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen die omkwamen tijdens de opmars van het Amerikaanse leger door Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg en nazi-Duitsland.