De man die eind vorig jaar de auto van volkszanger Sander Kwarten stal terwijl diens drie kinderen op de achterbank zaten, hoeft niet terug de gevangenis in. De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelde de 36-jarige verdachte donderdag tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 56 dagen voorwaardelijk. Omdat hij al 124 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet opnieuw de cel in.

De rechtbank sprak de verdachte vrij van de beschuldiging van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Volgens de rechters is niet bewezen dat hij wist dat de drie kinderen in de auto zaten. Toen hij hen opmerkte, liet hij hen uitstappen. Wel achtte de rechtbank bewezen dat de man de BMW van Kwarten vanaf een erf heeft gestolen en enkele dagen eerder tassen en een jas uit een andere auto heeft gestolen. Van een derde verdenking rond een andere gestolen auto werd hij eveneens vrijgesproken.

De rechtbank noemt de autodiefstal "zeer brutaal", omdat de BMW met draaiende motor voor de woning stond en al was ingepakt voor de wintersport. Hoewel de verdachte wordt vrijgesproken van de vrijheidsberoving, heeft de diefstal volgens de rechtbank grote indruk gemaakt op de ouders en de kinderen. De rechters kozen ervoor de verdachte niet opnieuw naar de gevangenis te sturen, omdat de maatschappij volgens hen het meest is gebaat bij voortzetting van zijn behandeling en begeleiding.