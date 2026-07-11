Buddy Vedder voelt spanning én verantwoordelijkheid voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje. De acteur noemt het spelen van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema "de kroon op mijn werk".

Dit weekend valt na bijna zestien jaar definitief het doek voor Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland ging in oktober 2010 in première en trok ongeveer 4 miljoen bezoekers.

"Erik is een grote rol. Ik moet op de toppen van mijn kunnen zijn", zegt Vedder in gesprek met het ANP. "Gelukkig kan ik bouwen op mijn ervaring. Ik probeer goed te eten, goed te slapen en rust te pakken. De afgelopen weken heb ik ook steeds bij de regisseur gecheckt of we nog op het juiste spoor zitten om de laatste voorstelling recht te doen."

Volgens Vedder is de spanning de laatste weken voelbaar binnen de cast. "Er komen veel belangrijke mensen kijken. Dat geeft extra druk. Niet alleen mijn moeder zit in de zaal, maar ook mensen uit het vak."

Droom

De presentator en acteur noemt de rol van Erik Hazelhoff Roelfzema zijn droomrol. "Soms kan een droom tegenvallen, maar dat is hier absoluut niet aan de hand. Vijftien jaar geleden zag ik de voorstelling als student op de theateropleiding en dacht ik: dat ga ik nooit kunnen. Dat ik nu juist de laatste Erik mag spelen, is een reminder dat je meer kunt dan je zelf soms denkt."

Vedder zegt vooral de veelzijdigheid van de rol te gaan missen. "Erik maakt alles mee: het verlies van vrienden, twijfels, oorlog, maar ook bravoure. Er zijn niet veel rollen waarin je zoveel kwijt kunt."

Een van zijn dierbaarste herinneringen is zijn eerste voorstelling als Erik, op 13 februari. "Toen dacht ik na afloop: wow, ik heb het gedaan. Dat had ik nooit voor mogelijk gehouden."