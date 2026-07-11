Het uitverkochte concert dat de Amerikaanse zanger Luke Combs zaterdag in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam geeft, wordt de grootste countryshow in de Benelux ooit. Volgens zijn Nederlandse collega Waylon, die meerdere countryplaten uitbracht, is het genre in ons land nog "onontdekt". De zanger denkt dat mensen het "spannend" vinden om te luisteren, zegt hij tegen het ANP.

Volgens Waylon is country in Nederland zeker geen vergeten genre. "Het is een onontdekt genre, het is zeker niet vergeten", stelt de 46-jarige artiest, die ook naar het concert gaat. "Ik denk eerder dat er een soort van angst voor is. Omdat het niet zomaar muziek is waar je eventjes naar luistert. Als je echt country gaat luisteren, wordt dat een soort studie en dan wordt dat een behoorlijke kluif om die muziek echt te gaan begrijpen. Ze zingen ook over elkaar, ze zingen over het land (country music), dus het is best wel een kluif. Maar ik geloof wel dat als je het eenmaal durft toe te laten, het een muziekstijl is die je nooit meer loslaat."

"Er zijn nog een heleboel mensen die zich een beetje schamen om te zeggen: 'Ik houd van country music.' Er is heel lang, en steeds minder gelukkig, een soort tendens geweest dat country niet mag. Dat het een beetje simpele boerenkinkelmuziek is", vervolgt Waylon. "Tegelijkertijd, als je naar echt classic country gaat luisteren, dan denk ik dat de allergrootste spiegels voorgehouden worden. De mooiste levenslessen zitten daarin", meent de zanger. "Alleen, ben je bereid om dat toe te laten? Dat is best wel spannend."

Country als popmuziek

Het optreden van Combs, onderdeel van de My Kinda Saturday Night Tour, is de enige show in de Benelux. Volgens organisator Greenhouse Talent zijn er ongeveer 50.000 kaartjes voor het optreden verkocht. "Een absolute mijlpaal voor countrymuziek in Nederland", stelt promotor Wouter de Wilde. In 2023 gaf de Amerikaan een uitverkocht concert met 6000 bezoekers in AFAS Live in Amsterdam.

Jacques Hoogesteger van Greenhouse Talent ziet wel een stijging in de populariteit van het genre in Nederland. "Country zit de afgelopen jaren enorm in de lift in Nederland, vooral onder een jonge doelgroep. Countryshows worden allang niet meer bezocht door een specifieke doelgroep, maar door een heel divers publiek dat deze lifestyle omarmt. Je kunt dan ook stellen dat country zich langzaam richting het domein van de popmuziek beweegt. Dat zien we niet alleen aan de ticketverkoop, maar ook op streamingplatforms als Spotify, waar het aantal streams van countrynummers in de afgelopen vijf jaar bijna is vertienvoudigd."