Van Vollenhoven zoekt verklaring voor mysterieuze smartphonefoto

Pieter van Vollenhoven heeft zijn "technische volgers" op Instagram om hulp gevraagd vanwege een raadselachtige foto op zijn smartphone. De echtgenoot van prinses Margriet vraagt zich namelijk af hoe hij aan een foto komt waarop te zien is hoe zijn mobiel wordt opgeladen.

"Natuurlijk maak ik met de telefoon wel eens per ongeluk een foto net zoals een broekzakgesprek! Maar hier vind ik nu een foto van mijn telefoon die wordt opgeladen in zijn geheugen! Dat gaat mij nu een brug te ver!!", schrijft hij vrijdagmiddag. Van Vollenhoven heeft naar eigen zeggen "geen reserve telefoon" en "nog nooit" een foto gemaakt van zijn telefoon die wordt opgeladen. "Een spook woont hier ook niet en zelf zou ik mij eerlijk gezegd ook niet direct handig willen noemen!"

Tot slot roept hij zijn volgers op om met hem mee te denken. "Succes en misschien bestaan er ook wonderen! Alhoewel ik daar mijn aarzelingen over heb!!!", sluit Van Vollenhoven zijn bericht.