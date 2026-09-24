Verstappen klokt tweede tijd in eerste vrije training Bakoe

BAKOE (ANP) - Max Verstappen heeft in zijn Red Bull bij de eerste vrije training op het stratencircuit van Bakoe de tweede tijd neergezet (1.45,787). De 28-jarige Limburger hield Charles Leclerc in zijn Ferrari kort achter zich (1.45,791) en zag alleen George Russell van Mercedes een snellere ronde noteren (1.45,387).

WK-leider Kimi Antonelli klokte de vijfde tijd. De Italiaan moest de trainingssessie na zo'n 25 minuten vroegtijdig staken, nadat er rook uit zijn auto kwam.

Voor de Formule 1-coureurs staat om 14.00 uur de tweede vrije training gepland. Vrijdagmiddag volgen de derde vrije training en de kwalificatie voor de hoofdrace die zaterdag om 13.00 uur begint in de Azerbeidzjaanse hoofdstad.

Verstappen schreef de GP van Azerbeidzjan vorig jaar op zijn naam. Dit jaar wist de viervoudig wereldkampioen er nog geen Formule 1-race te winnen. Zijn beste prestatie dit seizoen is een tweede plaats. Verstappen staat met 145 punten zesde in de WK-stand. De 20-jarige Antonelli voert de lijst aan met 292 punten en heeft een voorsprong van 81 punten op zijn Britse teamgenoot Russell. Lewis Hamilton van Ferrari is de nummer 3 met 191 punten.