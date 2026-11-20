Bulletje, de stier uit de Mini Playbackshow, is maandag te gast bij Gerard Ekdom op Radio Veronica. Het personage, dat opnieuw wordt gespeeld door poppenspeler Aad Peters, is de eerste van een reeks bekende gasten die aanschuiven tijdens de Top 1000 van de 90s. Ook Gordon, Trijntje Oosterhuis en Robert ten Brink doen mee, maakte de radiozender vrijdag bekend.

Voor de gelegenheid is de studio van Ekdom in de Morgen omgebouwd tot een platenzaak met cd's uit de jaren negentig. Vanaf maandag ontvangt de dj iedere ochtend een bekende gast die in dat decennium populair was.

De Top 1000 van de 90s begint vrijdag. Thunderstruck van AC/DC staat dit jaar op de eerste plaats en verdringt daarmee Black van Pearl Jam naar de tweede plek. Rainbow In The Sky van DJ Paul Elstak staat op drie. George Michael is met veertien nummers de meest genoteerde artiest.

De lijst is tot en met vrijdag 27 november te horen op Radio Veronica.