Buma NL Awards voor Samuel Welten, Tino Martin en Donnie

Onder anderen Samuel Welten, Tino Martin en Donnie hebben een Buma NL Award gewonnen. Dat werd woensdag bekendgemaakt in Café Moeke Spijkstra in Blaricum. De drie zangers vielen samen met een reeks andere winnaars in de prijzen, die worden uitgereikt voor de Top 10 meest succesvolle Nederlandstalige liedjes van het jaar.

De winnaars van de Nederlandse muziekprijzen worden jaarlijks in willekeurige volgorde aangekondigd. Op maandag 28 september wordt tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards in Poppodium 013 in Tilburg bekendgemaakt op welke positie zij in de Top 10 zijn beland.

De artiesten en duo's die een Buma NL Award 2026 hebben gewonnen zijn: Robert van Hemert met Mona Lisa, Donnie en Yves Berendse met Nachtenlang, Tino Martin met Met of zonder jou, Jan Smit met Tranquilo, Robert van Hemert en Donnie met Moët dat Nou, Flemming en Mart Hoogkamer met 100% en Kris Kross Amsterdam, André Hazes Jr. en Tabitha met Ze komt uit Amsterdam.

De meeste prijzen zijn weggelegd voor Samuel Welten. De 19-jarige zanger belandde drie keer in de top 10 met zijn nummers Alles kan kapot, Echte liefde is te koop en Uitslover, waarin hij te horen is met Bankzitters.

De Buma NL Awards zijn gebaseerd op gegevens van GfK, Soundaware en de Stichting Nederlandse Top 40.