Kapotte Kachels: parodie-uitspraak zet de toon voor carnaval

Volgens Sander Ottens van de carnavalsband De Kapotte Kachels gaat de uitspraak van de rechter in de zaak tegen Universal Music "de toon zetten" voor het carnavalsfeest van volgend jaar. Ottens hoopt dat de rechter het toelaat dat het nummer Dikke Pens, een parodie op het nummer Take A Chance On Me van ABBA, weer op Spotify te streamen is. "Als dit dus niet mag, dan kun je 80 procent van de carnavalsmuziek offline zetten", aldus Ottens na de zitting tegen het ANP.

Universal Music maakte in maart bezwaar tegen Dikke Pens, omdat het de auteursrechten zou schenden. Daarom werd het nummer van Spotify verwijderd. "We voelen ons niet serieus genomen", aldus Ottens. "We hebben meermaals geprobeerd om toenadering te zoeken. We hebben al onze rechten weggegeven, gezegd dat we het alleen in Nederland uit willen brengen. En dan loop je toch wel tegen een muur op."

Tijdens de zitting in Utrecht merkten de advocaat van De Kapotte Kachels en de rechter op dat er nog weinig uitspraken zijn gedaan over carnavalscovers. Ottens is daarom "erg benieuwd" naar de uitspraak. "Want dan hebben we jurisprudentie. Zoals de rechter zei: het is nogal een grijs gebied."

Crowdfunding

Volgens Ottens is de groep nu in een rechtszaak verwikkeld, omdat het nummer populair werd. "We zijn te groot geworden en toen hebben we de deksel op de neus gekregen", aldus de zanger. Om de zaak te bekostigen zetten ze onder meer een crowdfunding op. "Het voelt heel oneerlijk. Wij vinden dat we in ons recht staan en dat je een crowdfunding van 25.000 euro op moet zetten om dat te halen..." De groep wil daarom volgens Ottens "de hakken in het zand zetten."

Volgens Universal Music hebben ABBA-leden Björn Ulvaeus en Benny Andersson, die het auteursrecht op Take A Chance On Me hebben, het recht om geen toestemming te geven voor het gebruik van het lied. De Kapotte Kachels beargumenteerden woensdag dat Dikke Pens een parodie is, en daarom niet onder het auteursrecht valt. De rechtbank doet eind juli uitspraak.