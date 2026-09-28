Buma NL vernoemt prijs naar overleden zanger René Karst

De vorig jaar overleden zanger en liedjesschrijver René Karst heeft postuum een eigen Buma NL Award gekregen. De prijs wordt voortaan jaarlijks uitgereikt aan het liedje met het meest pakkende refrein, maakte de organisatie maandag bekend tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards in Tilburg.

De eerste René Karst Award ging naar Justen de Wildt en zijn schrijversteam voor het nummer Cheerio. De prijs werd uitgereikt door Thomas Karst, de zoon van de zanger.

Volgens Buma Cultuur-directeur Frank Helmink was Karst "een geniale componist en tekstdichter" die bekendstond om refreinen die in het hoofd bleven zitten. Karst schreef onder meer Atje voor de sfeer, Liever te dik in de kist en Dat interesseert me echt geen ene reet. "Wij willen deze lieve, leuke, blije man niet zomaar laten verdwijnen uit ons dagelijks leven. En dat laten we dan ook niet gebeuren", aldus Helmink.

Karst overleed op 21 november 2025. Met de naar hem vernoemde prijs wil Buma Cultuur de zanger en liedjesschrijver blijvend eren.