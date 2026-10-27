Kevin van den Berg presenteert nieuw theaterprogramma RTL 4

Cabaretier Kevin van den Berg, bekend van het duo Blauwe Vinkjes, gaat het nieuwe televisieprogramma Theatertijd presenteren. In het programma, dat vanaf zaterdag 31 oktober te zien is op RTL 4 en Videoland, krijgen kijkers te zien wat er zich voor en achter de schermen van Nederlandse theaters afspeelt.

In Theatertijd komen verschillende vormen van podiumkunst aan bod, waaronder musicals, toneel, dans, comedy, circus en muziek. Het programma volgt onder meer repetities en laat zien hoe voorstellingen tot stand komen.

"Door het touren langs theaters en het zelf maken van voorstellingen weet ik hoeveel verhalen, mensen, emoties en vakmanschap er achter iedere voorstelling schuilgaan", zegt Van den Berg. Hij hoopt dat het programma mensen enthousiast maakt om zelf naar het theater te gaan.